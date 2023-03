A quel point êtes-vous "ouvert" en matière de sexe

Félicitations, votre vision de la sexualité a évolué lorsque vous avez pris le temps d’oser douter.

A une époque où le mot « woke » divise le débat public, il est bon de réfléchir de temps en temps à sa propre vision de la sexualité. C'est ce que vous avez fait lors de ce test. Vous avez remis en question votre intuition en doutant, et vous avez changé d'avis.



Nous vous laissons le soin de juger si vos réponses sont devenues plus ou moins claires après avoir douté. C'est là tout l'intérêt du Vif, nous ne prenons aucun parti, sauf celui du doute. Alors surtout, continuez de douter et ajustez votre intuition au fur et à mesure de vos découvertes.